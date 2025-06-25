Медведев: Брюссель сегодня – настоящий враг России

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что современный Евросоюз представляет прямую угрозу для России и должен рассматриваться как враждебная структура, наравне с НАТО. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

По словам Медведева, ещё 15–20 лет назад в России спокойно относились к стремлению Украины вступить в ЕС. Однако ситуация радикально изменилась.

«Сегодня прежнего Евросоюза, который создавался как экономическое объединение, больше не существует», — констатировал политик.

Он подчеркнул, что Евросоюз, по его мнению, трансформировался в «политизированную, глобалистскую и яро русофобскую организацию», которая фактически готовится к военному противостоянию с Россией. Медведев указывает, что Брюссель «мечтает о реванше» и последовательно вооружает Украину, поставляя технику, обучая бойцов и строя оборонные предприятия на её территории.

«Брюссель сегодня — настоящий враг России. В таком извращённом виде Евросоюз представляет для нас не меньшую угрозу, чем Североатлантический альянс», — убеждён Медведев.

Кроме того, политик жёстко раскритиковал использование замороженных российских активов для финансирования поставок оружия Киеву, а также назвал «лозунг о невступлении в НАТО» устаревшим. По его словам, теперь угроза исходит и от самого ЕС, «напичканного оружием, радужными фриками и крикливыми брюссельскими сучками».

Медведев считает, что Украине не место в Европейском союзе. По его мнению, выход может быть либо в отказе самого ЕС от поддержки Киева, либо в том, чтобы «в ЕС просто некому было вступать».