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Регион
25 июня, 10:15

Власти Дагестана прокомментировали задержание госсекретаря республики

Власти Дагестана содействуют правоохранителям после задержания Магомедова

Магомед-Султан Магомедов. Обложка © Официальный сайт главы республики Дагестан

Магомед-Султан Магомедов. Обложка © Официальный сайт главы республики Дагестан

Правительство Дагестана прокомментировало задержание госсекретаря республики Магомеда-Султана Магомедова. Как отмечает пресс-служба администрации главы республики, власти находятся в тесном взаимодействии с правоохранительными органами.

«Работа с проводящими силовыми структурами осуществляется в строгом соответствии с действующим законодательством. Руководство республики находится в тесном взаимодействии с правоохранительными органами для обеспечения законности и порядка в регионе», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что власти республики оказывают всестороннюю помощь следственным органам в проведении объективных расследований. Вместе с тем ответственные структуры информируют общество о ходе дела по мере поступления официальной информации.

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Напомним, что ранее правоохранители провели задержание госсекретаря Дагестана Магомеда-Султана Магомедова, которого подозревают в незаконной приватизации крупного предприятия «Дагнефтебаза». База, находившаяся раньше в собственности правительства, была приватизирована Магомедовым в 2005 году. Всю недвижимость чиновника и его семьи могут конфисковать.

Юлия Сафиулина
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