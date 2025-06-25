Власти Дагестана прокомментировали задержание госсекретаря республики
Власти Дагестана содействуют правоохранителям после задержания Магомедова
Магомед-Султан Магомедов. Обложка © Официальный сайт главы республики Дагестан
Правительство Дагестана прокомментировало задержание госсекретаря республики Магомеда-Султана Магомедова. Как отмечает пресс-служба администрации главы республики, власти находятся в тесном взаимодействии с правоохранительными органами.
«Работа с проводящими силовыми структурами осуществляется в строгом соответствии с действующим законодательством. Руководство республики находится в тесном взаимодействии с правоохранительными органами для обеспечения законности и порядка в регионе», — говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, что власти республики оказывают всестороннюю помощь следственным органам в проведении объективных расследований. Вместе с тем ответственные структуры информируют общество о ходе дела по мере поступления официальной информации.
Напомним, что ранее правоохранители провели задержание госсекретаря Дагестана Магомеда-Султана Магомедова, которого подозревают в незаконной приватизации крупного предприятия «Дагнефтебаза». База, находившаяся раньше в собственности правительства, была приватизирована Магомедовым в 2005 году. Всю недвижимость чиновника и его семьи могут конфисковать.