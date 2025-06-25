В Киргизии одобрили полный запрет на порнографию в интернете

Парламент Киргизии принял закон, полностью запрещающий доступ к порнографическим сайтам и устанавливающий ответственность за распространение подобного контента. Документ прошёл второе и третье чтения в Жогорку Кенеше (это местный правительственный орган, который избирается на 5 лет).

В рамках закона даётся определение контента с «элементами порнографического характера» и вводится прямой запрет на его размещение в киргизском сегменте интернета. Также вносятся изменения в республиканский Кодекс о правонарушениях.

В большинстве стран СНГ доступ к порнографическим сайтам ограничен или полностью запрещён. В России крупные порноресурсы заблокированы Роскомнадзором, аналогичные меры действуют в Белоруссии, Казахстане и Узбекистане, где за распространение порнографии предусмотрена уголовная ответственность. В Таджикистане и Туркменистане доступ к такому контенту полностью закрыт, при этом уровень интернет-цензуры считается одним из самых жёстких в регионе. В Армении, Азербайджане и Молдавии формального запрета на просмотр порносайтов нет, но за распространение предусмотрены санкции, особенно если речь идёт о несовершеннолетних.