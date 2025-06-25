Арестованная в Петербурге женщина готовила покушение на главу отдела IT-компании

Напомним, что на днях Приморский районный суд Северной столицы принял решение об аресте 24-летней москвички, которую подозревают в подготовке террористического акта. По данным следствия, девушка, придерживалась проукраинских взглядов и испытывала неприязнь к российской власти. Она получила задание от неустановленных лиц и должна была установить СВУ на автомобиль начальника отдела одной из компаний. Совершить преступление ей не удалось. Подозреваемую задержали сотрудники УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области при попытке покинуть место преступления. В отношении девушки возбудили уголовные дела по нескольким статьям.