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25 июня, 10:36

Арестованная в Петербурге женщина готовила покушение на главу отдела IT-компании

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrew Angelov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrew Angelov

Арестованная в Санкт-Петербурге москвичка готовила покушение на главу отдела IT-компании, занимающейся изготовлением беспилотников. Информацию о ходе дела раскрыли в правоохранительных органах города.

«СВУ (самодельное взрывное устройство) пытались заложить под автомобиль, который принадлежит начальнику отдела петербургской IT-компании, которая занимается разработкой беспилотных авиационных систем», — сообщил собеседник РИА «Новости».

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Напомним, что на днях Приморский районный суд Северной столицы принял решение об аресте 24-летней москвички, которую подозревают в подготовке террористического акта. По данным следствия, девушка, придерживалась проукраинских взглядов и испытывала неприязнь к российской власти. Она получила задание от неустановленных лиц и должна была установить СВУ на автомобиль начальника отдела одной из компаний. Совершить преступление ей не удалось. Подозреваемую задержали сотрудники УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области при попытке покинуть место преступления. В отношении девушки возбудили уголовные дела по нескольким статьям.

Юлия Сафиулина
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