В России назвали самых активных покупателей лотерейных билетов

Более четверти россиян (28%) хотя бы изредка играют в лотерею, а самое активное участие в розыгрышах принимает старшее поколение. Такие выводы экспертов приводит РБК.

Наибольшую активность проявляют россияне 45–59 лет, при этом 2% из них покупают билеты регулярно. Однако всего 4% опрошенных видят в лотерее шанс кардинально изменить жизнь, а каждый пятый (21%) покупает билетики ради развлечения. Оптимистичнее всех выглядят ожидания молодёжи от 25 до 34 лет: 5% респондентов верят, что лотерея может изменить жизнь, а 24% воспринимают её как досуг.

А вот кто почти никогда не покупает лотерейные билеты — молодые люди от 18 до 24 лет (80% ответили, что вообще не играют). По мнению главы информационно-аналитического агентства TelecomDaily Дениса Кускова, это связано с тем, что молодое поколение больше ориентировано на букмекеров и ставки на спорт.