В России назвали самых активных покупателей лотерейных билетов
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Более четверти россиян (28%) хотя бы изредка играют в лотерею, а самое активное участие в розыгрышах принимает старшее поколение. Такие выводы экспертов приводит РБК.
Наибольшую активность проявляют россияне 45–59 лет, при этом 2% из них покупают билеты регулярно. Однако всего 4% опрошенных видят в лотерее шанс кардинально изменить жизнь, а каждый пятый (21%) покупает билетики ради развлечения. Оптимистичнее всех выглядят ожидания молодёжи от 25 до 34 лет: 5% респондентов верят, что лотерея может изменить жизнь, а 24% воспринимают её как досуг.
А вот кто почти никогда не покупает лотерейные билеты — молодые люди от 18 до 24 лет (80% ответили, что вообще не играют). По мнению главы информационно-аналитического агентства TelecomDaily Дениса Кускова, это связано с тем, что молодое поколение больше ориентировано на букмекеров и ставки на спорт.
Кстати, в июне сразу 18 человек пополнили список российских миллионеров после лотереи. Счастливчики купили билеты в Воронежской, Московской и Ростовской областях, в Еврейской автономной области, Пермском крае, Республиках Адыгея и Коми, а также онлайн.