Скончалась первый заместитель гендиректора «Россия сегодня» Галина Кожина

После тяжёлой и продолжительной болезни скончалась Галина Кожина, первый заместитель генерального директора медиагруппы «Россия сегодня». Она работала в медиагруппе с момента её основания, начиная свою карьеру в Агентстве печати «Новости» (АПН) в 1987 году. Об этом сообщает РИА «Новости».

Кожина пришла на работу как старший бухгалтер управления делами и за годы работы прошла путь до первого заместителя гендиректора одной из ведущих международных медиагрупп России. Её 45-летний опыт в сфере экономики и финансов стал важным активом для агентства.

Кожина уделяла большое внимание постоянному совершенствованию методов работы финансово-экономических подразделений и повышению эффективности работы агентства. За заслуги в профессиональной деятельности она была награждена в том числе орденом Почёта, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и Почётной грамотой Президента России.