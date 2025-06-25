Операция «Глаз дракона»: В США нашли десятки пропавших детей, которых готовили к сексуальному рабству
Fox News: Во Флориде нашли 60 детей и пресекли их продажу в сексуальное рабство
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В штате Флорида от сексуального рабства спасли 60 детей возрастом от 9 до 17 лет. Все они числились в списках пропавших без вести. Для спасения несовершеннолетних правоохранители провели операцию под названием «Глаз дракона». Об этом сообщает Fox News.
В преступную группировку внедрили 20 агентов, которые собирали на злоумышленников необходимые доказательства. Некоторые из спасённых девушек уже были беременны. В частности, одна несовершеннолетняя находилась в положении от своего эксплуататора.
Ранее Life.ru сообщал о педофиле, который приехал в Таиланд из Франции, чтобы снять на ночь 13-летнюю девочку. Школьница стала жертвой принудительной проституции — её заставляла спать с мужчинами собственная мать.