Операция «Глаз дракона»: В США нашли десятки пропавших детей, которых готовили к сексуальному рабству

В штате Флорида от сексуального рабства спасли 60 детей возрастом от 9 до 17 лет. Все они числились в списках пропавших без вести. Для спасения несовершеннолетних правоохранители провели операцию под названием «Глаз дракона». Об этом сообщает Fox News.

В преступную группировку внедрили 20 агентов, которые собирали на злоумышленников необходимые доказательства. Некоторые из спасённых девушек уже были беременны. В частности, одна несовершеннолетняя находилась в положении от своего эксплуататора.