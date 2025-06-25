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25 июня, 12:01

Операция «Глаз дракона»: В США нашли десятки пропавших детей, которых готовили к сексуальному рабству

Fox News: Во Флориде нашли 60 детей и пресекли их продажу в сексуальное рабство

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tinnakorn jorruang

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tinnakorn jorruang

В штате Флорида от сексуального рабства спасли 60 детей возрастом от 9 до 17 лет. Все они числились в списках пропавших без вести. Для спасения несовершеннолетних правоохранители провели операцию под названием «Глаз дракона». Об этом сообщает Fox News.

В преступную группировку внедрили 20 агентов, которые собирали на злоумышленников необходимые доказательства. Некоторые из спасённых девушек уже были беременны. В частности, одна несовершеннолетняя находилась в положении от своего эксплуататора.

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Полина Никифорова
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