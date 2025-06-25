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25 июня, 11:40

Унижение для Зеленского: Громкие пиар-акции не помогли Киеву удержать интерес западных СМИ

Эксперт Михайлов: Западные СМИ за две недели утратили интерес к Украине

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Глава Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов отметил резкое снижение внимания западных СМИ к украинской тематике в последние две недели. По его словам, после серии громких пиар-акций Киева и терактов на российской территории, информация об Украине переместилась на задние полосы изданий.

«После громких пиар-акций, которые проводил Киев, после терактов, которые Украина провели на территории России, их просто взяли и убрали на какие-то восьмые полосы газет из-за обострения на Ближнем Востоке. Для них это очень унизительно. Саммит G7 показал явное нежелание Трампа снова выслушивать нытьё [Владимира] Зеленского», — отметил Михайлов в эфире радио «Комсомольская правда».

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Ранее американский президент Дональд Трамп сообщил, что планирует встретиться с Зеленским на саммите НАТО в Гааге. Стоит отметить тон этого анонса: глава Белого дома заявил, что поговорит с киевским главарём о «трудностях, с которыми тот сталкивается».

Юрий Лысенко
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