Бабушки из Хабаровского края устали ждать дорожников и сами заделали огромную яму

В одном из дворов в Комсомольске-на-Амуре две бабушки решили самостоятельно устранить огромную яму на дороге, которая долгое время доставляла неудобства жителям. Устав ждать помощи от дорожников, старушки сами взялись за дело. Видео публикует телеграм-канал Amur Mash .

Как наши бабушки решали жилищный вопрос: 5 советских лайфхаков, которые сегодня кажутся фантастикой

Как наши бабушки решали жилищный вопрос: 5 советских лайфхаков, которые сегодня кажутся фантастикой

Ранее Life.ru рассказывал, что видео мальчика про ужасные дороги Самары увидели 20 млн человек. Коммунальщиков это задело, но за восемь месяцев они не сделали ничего, чтобы исправить ситуацию.