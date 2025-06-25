Бабушки из Хабаровского края устали ждать дорожников и сами заделали огромную яму
Amur Mash: В Комсомольске-на-Амуре пенсионерки сами починили дорогу
В одном из дворов в Комсомольске-на-Амуре две бабушки решили самостоятельно устранить огромную яму на дороге, которая долгое время доставляла неудобства жителям. Устав ждать помощи от дорожников, старушки сами взялись за дело. Видео публикует телеграм-канал Amur Mash.
Бабушки чинят дорогу в Комсомольске-на-Амуре. Видео © Telegram/ Amur Mash
Ранее Life.ru рассказывал, что видео мальчика про ужасные дороги Самары увидели 20 млн человек. Коммунальщиков это задело, но за восемь месяцев они не сделали ничего, чтобы исправить ситуацию.
Обложка © Telegram / Amur Mash