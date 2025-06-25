Королева Максима очаровала Трампа и затмила лидеров Запада на общем фото саммита НАТО

Королева Нидерландов Максима затмила лидеров Запада на общем фото саммита НАТО в Гааге. Она привлекла всё внимание на себя во время торжественного приёма, появившись в смелом лаймовом комбинезоне. Максима принимала высоких гостей вместе с мужем, королём Виллемом-Александром.

54-летняя королева сделала смелый стилистический выбор, появившись на саммите в драпированном комбинезоне насыщенного лаймового оттенка, который моментально привлёк всеобщее внимание и затмил костюмы других высокопоставленных участников мероприятия. Этот эффектный образ не стал неожиданностью — он органично вписался в репутацию королевы как иконы стиля, известной своими нетривиальными и запоминающимися модными решениями, которые нередко бросают вызов традиционным представлениям о королевском дресс-коде.

Как сообщает New York Post, королева Максима обладает поистине уникальной биографией. Прежде чем стать монаршей особой, она сделала успешную карьеру инвестиционного банкира в нью-йоркском отделении Deutsche Bank. Её судьбоносная встреча с будущим супругом, тогда ещё наследным принцем Виллемом-Александром, произошла в 1999 году на светском мероприятии в Испании.

Однако путь к трону оказался непростым: происхождение Максимы вызвало волну критики. Несмотря на это, королева сумела завоевать сердца голландцев своим прогрессивным подходом к монаршим обязанностям: она отказалась от традиционной церемонии коронации в пользу более скромной инициации, а также настояла на том, чтобы их три дочери получали образование в обычной государственной школе, а не в элитном закрытом заведении.