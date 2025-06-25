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25 июня, 12:53

Королева Максима очаровала Трампа и затмила лидеров Запада на общем фото саммита НАТО

NYP: Королева Нидерландов очаровала Трампа и затмила политиков на саммите НАТО

Королева Максима вместе с мировыми лидерами. Обложка © Пресс-служба Владимира Зеленского

Королева Максима вместе с мировыми лидерами. Обложка © Пресс-служба Владимира Зеленского

Королева Нидерландов Максима затмила лидеров Запада на общем фото саммита НАТО в Гааге. Она привлекла всё внимание на себя во время торжественного приёма, появившись в смелом лаймовом комбинезоне. Максима принимала высоких гостей вместе с мужем, королём Виллемом-Александром.

54-летняя королева сделала смелый стилистический выбор, появившись на саммите в драпированном комбинезоне насыщенного лаймового оттенка, который моментально привлёк всеобщее внимание и затмил костюмы других высокопоставленных участников мероприятия. Этот эффектный образ не стал неожиданностью — он органично вписался в репутацию королевы как иконы стиля, известной своими нетривиальными и запоминающимися модными решениями, которые нередко бросают вызов традиционным представлениям о королевском дресс-коде.

Как сообщает New York Post, королева Максима обладает поистине уникальной биографией. Прежде чем стать монаршей особой, она сделала успешную карьеру инвестиционного банкира в нью-йоркском отделении Deutsche Bank. Её судьбоносная встреча с будущим супругом, тогда ещё наследным принцем Виллемом-Александром, произошла в 1999 году на светском мероприятии в Испании.

Однако путь к трону оказался непростым: происхождение Максимы вызвало волну критики. Несмотря на это, королева сумела завоевать сердца голландцев своим прогрессивным подходом к монаршим обязанностям: она отказалась от традиционной церемонии коронации в пользу более скромной инициации, а также настояла на том, чтобы их три дочери получали образование в обычной государственной школе, а не в элитном закрытом заведении.

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Ранее экс-комик Владимир Зеленский появился на саммите НАТО в Гааге в непривычно строгом черном костюме, отказавшись от своего обычного casual-стиля. Это стилистическое изменение произошло на фоне напряжённой дипломатической обстановки и запланированной встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Алиса Хуссаин
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