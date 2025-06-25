Путин проводит совещание по вопросам создания культурных и музейных комплексов

Президент РФ Владимир Путин проводит онлайн-совещание, посвящённое реализации проектов по созданию культурно-образовательных и музейных центров. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Совещание по вопросу создания культурно-образовательных и музейных комплексов. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«Этот масштабный, важный для людей, для всего культурного пространства России проект мы реализуем с 2018 года. Создаём современные выставочные пространства, художественные и хореографические школы, концертные и театральные залы для того, чтобы яркая, насыщенная культурная жизнь, интересные творческие события, лекции и мастер-классы стали более доступными для граждан нашей страны», — отметил глава государства.

Среди ключевых тем обсуждения – деятельность филиала Государственной Третьяковской галереи в Калининграде. Также будет дана оценка прогрессу в возведении культурно-образовательных и музейных центров во Владивостоке, Кемерове и Севастополе.

Отчёты по повестке встречи представят зампред правительства Марат Хуснуллин и министр культуры Ольга Любимова. Кроме того, руководители Севастополя, Приморского края, Кемеровской и Калининградской областей проинформируют о текущем состоянии возведения объектов на подведомственных им территориях.