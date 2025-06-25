Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 июня, 12:25

Путин проводит совещание по вопросам создания культурных и музейных комплексов

Президент РФ Владимир Путин проводит онлайн-совещание, посвящённое реализации проектов по созданию культурно-образовательных и музейных центров. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Совещание по вопросу создания культурно-образовательных и музейных комплексов. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«Этот масштабный, важный для людей, для всего культурного пространства России проект мы реализуем с 2018 года. Создаём современные выставочные пространства, художественные и хореографические школы, концертные и театральные залы для того, чтобы яркая, насыщенная культурная жизнь, интересные творческие события, лекции и мастер-классы стали более доступными для граждан нашей страны», — отметил глава государства.

Среди ключевых тем обсуждения – деятельность филиала Государственной Третьяковской галереи в Калининграде. Также будет дана оценка прогрессу в возведении культурно-образовательных и музейных центров во Владивостоке, Кемерове и Севастополе.

Отчёты по повестке встречи представят зампред правительства Марат Хуснуллин и министр культуры Ольга Любимова. Кроме того, руководители Севастополя, Приморского края, Кемеровской и Калининградской областей проинформируют о текущем состоянии возведения объектов на подведомственных им территориях.

«Россия заняла твёрдую позицию»: Глава МИД Ирана назвал замечательными переговоры с Путиным
«Россия заняла твёрдую позицию»: Глава МИД Ирана назвал замечательными переговоры с Путиным

Ранее указом Путина был расширен объём сведений, относящихся к государственной тайне. Отныне под грифом секретности находится информация, определяющая стратегические направления государственной политики по вопросам мобилизационной подготовки и осуществления мобилизации в пределах РФ.

Обложка © Life.ru

Ольга Сливченко
  • Новости
  • Путин
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar