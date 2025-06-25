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Регион
25 июня, 12:42

СК Армении заявил о задержании 14 человек в рамках дела о захвате власти

Обложка © Следственный комитет Республики Армении

Обложка © Следственный комитет Республики Армении

В Армении задержали 14 человек в рамках уголовного дела о попытке захвата власти. Как отметили в Следственном комитете (СК) страны, было проведено более 90 обысков в разных регионах.

Во время оперативных действий силовики обнаружили целый арсенал: огнестрельное оружие, средства радиосвязи, военную технику, беспилотники и другие виды снаряжений. Вместе с тем сотрудники обнаружили документы, указывающие на чёткую схему совершения госпереворота, а также списки кандидатов, которые должны были занять посты в органах исполнительной власти после смены правительства.

«На основании ходатайства следователя надзирающим прокурором были вынесены постановления о возбуждении уголовного дела в отношении 16 лиц, которые были удовлетворены. На данный момент по постановлениям следователя арестовано 14 человек», — говорится в сообщении.

В настоящее время расследование продолжается. В ведомство отметили, что о дальнейшем ходе уголовного дела СК даст дополнительное заключение.

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Напомним, что в последнее время в Армении обострилось противостояние между премьер-министром страны Николом Пашиняном и Армянской апостольской церковью. Сегодня глава правительства заявил, что руководству Армении удалось пресечь масштабный заговор с целью насильственного захвата власти. Позже стало известно о задержании архиепископа Армянской апостольской церкви Баграта Галстаняна. Армянские спецслужбы увезли его в неизвестном направлении.

Юлия Сафиулина
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