В аэропорту Тамбова второй раз за день ввели ограничения

«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов временные ограничения на их приём и выпуск введены в аэропорту Тамбов (Донское; код ИКАО: UUOT)», — говорится в сообщении от 15:32.

Это уже второй раз за сегодня, когда в тамбовском аэропорту вводятся ограничения. Первый раз их ввели в 11:32, а отменили в 13:34. Таким образом, они продлились два часа и две минуты.