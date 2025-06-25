В аэропорту Тамбова второй раз за день ввели ограничения
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Ограничения на приём и вылет воздушных судов введены в аэропорту Тамбова. Об этом 25 июня сообщает пресс-служба Росавиации.
«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов временные ограничения на их приём и выпуск введены в аэропорту Тамбов (Донское; код ИКАО: UUOT)», — говорится в сообщении от 15:32.
Это уже второй раз за сегодня, когда в тамбовском аэропорту вводятся ограничения. Первый раз их ввели в 11:32, а отменили в 13:34. Таким образом, они продлились два часа и две минуты.
Ранее ограничения вводились в аэропортах Саратова, Самары, Ульяновска, Нижнекамска, Казани, Пензы. Жители Татарстана сообщали о звуках взрывов в небе.