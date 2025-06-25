Жители Татарстана сообщают о звуках взрывов в небе
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Жители Татарстана сообщают о взрывах в небе. По данным SHOT, звуки связаны с работой ПВО по украинским БПЛА.
В МЧС подтвердили, что на территории республики введён режим беспилотной опасности. Также в аэропорту Казани действует план «ковёр».
Жители Татарстана сообщают о звуках взрывов в небе. Видео © SHOT
Предварительно, несколько хлопков слышали в пригороде Казани.
А ранее Росавиация проинформировала, что аэропорты в Самаре и Ульяновске временно не обслуживают рейсы. А до этого ограничения были введены в аэропортах Пензы и Саратова.