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25 июня, 09:30

Жители Татарстана сообщают о звуках взрывов в небе

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Andrei Stepanov

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Andrei Stepanov

Жители Татарстана сообщают о взрывах в небе. По данным SHOT, звуки связаны с работой ПВО по украинским БПЛА.

В МЧС подтвердили, что на территории республики введён режим беспилотной опасности. Также в аэропорту Казани действует план «ковёр».

Жители Татарстана сообщают о звуках взрывов в небе. Видео © SHOT

Предварительно, несколько хлопков слышали в пригороде Казани.

За прошедшую ночь расчёты ПВО уничтожили 18 украинских беспилотников
За прошедшую ночь расчёты ПВО уничтожили 18 украинских беспилотников

А ранее Росавиация проинформировала, что аэропорты в Самаре и Ульяновске временно не обслуживают рейсы. А до этого ограничения были введены в аэропортах Пензы и Саратова.

Александра Вишнякова
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