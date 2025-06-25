В аэропорту Пензы ввели план «Ковёр»

В аэропорту Пензы ввели ограничения на приём и выпуск самолётов в целях безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Губернатор региона Олег Мельниченко изначально сообщил, что ограничения вводятся до 12:00 по московскому времени. В результате воздушная гавань не смогла пригять два рейса — из Москвы и Петербурга. Позже ограничения продлили до 15:00. Пассажиров эвакуировали из здания аэропорта для их комфорта и безопасности, их обеспечили водой и зарядными устройствами. По мере необходимости пообещали предоставить сухпайки.