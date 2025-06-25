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Регион
25 июня, 08:48

В аэропорту Пензы ввели план «Ковёр»

Ограничения приёма и выпуска самолётов ввели в аэропорту Пензы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / https://life.ru/p/1764491

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / https://life.ru/p/1764491

В аэропорту Пензы ввели ограничения на приём и выпуск самолётов в целях безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«Для обеспечения безопасности полётов временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов введены также в аэропорту Пенза (код ИКАО: UWPP)», — говорится в сообщении.

Губернатор региона Олег Мельниченко изначально сообщил, что ограничения вводятся до 12:00 по московскому времени. В результате воздушная гавань не смогла пригять два рейса — из Москвы и Петербурга. Позже ограничения продлили до 15:00. Пассажиров эвакуировали из здания аэропорта для их комфорта и безопасности, их обеспечили водой и зарядными устройствами. По мере необходимости пообещали предоставить сухпайки.

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Ранее такие же ограничения были введены в аэропорту Саратова. Напомним, за минувшие сутки силы ПВО сбили 18 украинских дронов.

Никита Никонов
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