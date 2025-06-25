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Регион
25 июня, 09:20

Ограничения на полёты из-за угрозы БПЛА введены ещё в двух российских аэропортах

Росавиация: Аэропорты в Самаре и Ульяновске временно не обслуживают рейсы

Обложка © Unsplash / Nils Nedel

Обложка © Unsplash / Nils Nedel

Росавиация проинформировала о том, что аэропорты в Самаре и Ульяновске временно не обслуживают рейсы. Об этом сообщил представитель ведомства Артём Кореняко.

«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов временные ограничения на их приём и выпуск введены в аэропортах: Самара (»Курумоч«), Ульяновск (»Баратаевка«)», — указано в сообщении.

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До этого ограничения были введены в аэропортах Пензы и Саратова. Напомним, за минувшие сутки силы ПВО сбили 18 украинских дронов.

Наталья Демьянова
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