Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 июня, 13:53

«Вечерняя Москва» выпустила в тираж переиздание номера от 25 июня 1945 года

Репринт газеты «Вечерняя Москва» от 25 июня 1945 года вышел в свет. Точная копия исторического номера, который москвичи читали после Парада Победы, распространяется вместе с современным выпуском «Вечерней Москвы».

Выпуск «Вечерней Москвы» от 25 июня 1945 года. Фото © «Вечерняя Москва»

Выпуск «Вечерней Москвы» от 25 июня 1945 года. Фото © «Вечерняя Москва»

«Это был момент, когда вся страна увидела: страшная война окончена, враг повержен. Парад чествовал беспримерный подвиг народа и армии», — отметил главный редактор газеты Александр Куприянов.

На страницах репринта сохранены фотографии героев-победителей, советской военной техники и поверженных фашистских знамён. Особую ценность изданию придаёт то, что редакция «Вечерки» работала без перерывов все военные годы, подробно освещая события на фронте и в тылу.

Репринтный выпуск можно получить в органах власти Москвы, центрах госуслуг, медицинских и социальных учреждениях, а также в точках продажи прессы. Этот уникальный исторический документ позволяет современным читателям ощутить атмосферу того памятного дня, когда столица праздновала Великую Победу.

«Диктант Победы» объединил миллионы людей в год 80-летия Победы
«Диктант Победы» объединил миллионы людей в год 80-летия Победы

Ранее Life.ru сообщал, что главной темой ВЭФ-2025, который пройдёт во Владивостоке, станет Победа в Великой Отечественной войне. В рамках мероприятия будет наглядно продемонстрирован экономический и социальный прогресс в регионе, а также его богатая культура и потенциал для инвестиций.

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / NATALIA61

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Великая Отечественная война
  • Общество
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar