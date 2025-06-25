«Вечерняя Москва» выпустила в тираж переиздание номера от 25 июня 1945 года

Репринт газеты «Вечерняя Москва» от 25 июня 1945 года вышел в свет. Точная копия исторического номера, который москвичи читали после Парада Победы, распространяется вместе с современным выпуском «Вечерней Москвы».

Выпуск «Вечерней Москвы» от 25 июня 1945 года. Фото © «Вечерняя Москва»

«Это был момент, когда вся страна увидела: страшная война окончена, враг повержен. Парад чествовал беспримерный подвиг народа и армии», — отметил главный редактор газеты Александр Куприянов.

На страницах репринта сохранены фотографии героев-победителей, советской военной техники и поверженных фашистских знамён. Особую ценность изданию придаёт то, что редакция «Вечерки» работала без перерывов все военные годы, подробно освещая события на фронте и в тылу.

Репринтный выпуск можно получить в органах власти Москвы, центрах госуслуг, медицинских и социальных учреждениях, а также в точках продажи прессы. Этот уникальный исторический документ позволяет современным читателям ощутить атмосферу того памятного дня, когда столица праздновала Великую Победу.