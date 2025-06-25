Ушаков заявил о скором возобновлении консультаций между РФ и США
Ушаков: В скором времени могут возобновиться консультации между РФ и США
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Не исключено, что Россия и США в скором времени договорятся о продолжении консультаций по проблемным вопросам в двусторонних отношениях. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Он подчеркнул, что возобновление работы дипломатических миссий по-прежнему сопряжено со значительными трудностями. Несмотря на определённый прогресс, США пока не демонстрируют готовности к полному разрешению всех проблем. По словам Ушакова, уже состоялось два раунда консультаций и был запланирован третий, но по настоянию американской стороны он был отложен.
«Сейчас договорятся, наверное, о продолжении консультаций», — добавил помощник российского лидера.
Ранее российский посол Александр Дарчиев заявил об отсутствии прогресса в диалоге между РФ и США по вопросам стратегической стабильности. По его словам, взаимодействие в этой сфере невозможно рассматривать в отрыве от общей военно-политической ситуации.