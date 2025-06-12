Посол РФ в США Дарчиев встретился с Трампом и вручил ему верительные грамоты

Новоназначенный посол Российской Федерации в Соединённых Штатах Америки Александр Дарчиев вручил верительные грамоты президенту США Дональду Трампу.

По словам российского дипломата, данное событие создаёт благоприятные предпосылки для улучшения двусторонних отношений между Москвой и Вашингтоном. Он отметил, что глава Белого дома нашёл окошко в плотном графике, чтобы принять оригиналы верительных грамот и познакомиться лично именно накануне дня России.

Дарчиев был назначен на должность посла президентом РФ Владимиром Путиным в марте текущего года. Он обладает обширным опытом работы в области североамериканской политики, включая многолетнюю работу в Институте США и Канады, а также в различных подразделениях МИД РФ, в том числе в качестве посла в Канаде с 2014 года.

Предыдущим послом России в США был Анатолий Антонов, занимавший этот пост с 2017 года. Антонов завершил свою миссию в октябре и вернулся в Москву.