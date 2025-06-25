Военнослужащие Вооружённых сил Украины (ВСУ) массово переходят на сторону России из-за несогласия с политикой Владимира Зеленского. Об этом заявил депутат Госдумы Виталий Милонов, по мнению которого, многие из украинских военных были мобилизованы насильственно и не верят в цели, навязанные киевским руководством.

«Эти люди не поддерживают режим, который так с ними поступил. Они понимают, что если на их территорию придёт Российская Федерация и освободит их, то им больше не грозит такая участь. Поэтому некоторые из них переходят на нашу сторону», — отметил Милонов в разговоре с NEWS.ru.

Парламентарий подчеркнул, что командование ВСУ относится к мобилизованным, как к «пушечному мясу», не считаясь с их жизнями. При этом он признал, что не все военные готовы сдаваться — часть продолжает сражаться из-за идеологических убеждений. Однако, по его словам, всё больше украинских бойцов осознают бессмысленность сопротивления и предпочитают сложить оружие.

Украинский фронт трещит по швам. Военнослужащие начинают понимать реальность своего положения, несмотря на пропаганду Киева, добавил депутат. Многие просто не хотят умирать, считает он, и поэтому переходят на российскую сторону. Этот процесс продолжится, если киевский режим не изменит свою политику.