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25 июня, 14:45

Вяльбе назвала крутым тягач Volvo, фото с которым взбесило шведов

Елена Вяльбе прокомментировала расследование Volvo из-за её фото с грузовиком

Елена Вяльбе с грузовиком Volvo FH16 780 Aero XXL. Обложка © Telegram / Russianskiteam

Елена Вяльбе с грузовиком Volvo FH16 780 Aero XXL. Обложка © Telegram / Russianskiteam

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала фото с грузовиком Volvo, из-за её фото с которым шведская компания начала расследование. Она осталась довольно машиной.

«Автомобиль крутой. Спасибо компании Volvo за то, что выпускают такие автомобили», — сказала Вяльбе «Постньюс».

Сборная России приобрела самый мощный тягач в мире Volvo FH16 780 Aero XXL. При этом никто не стал разбираться, как вакс-грузовик попал в РФ, сделка совершалась уже в нашей стране.

Вакс-грузовик — это тягач со специализированным прицепом, оснащённый всем необходимым для мобильной работы передвижного сервисного центра в лыжных и биатлонных командах.

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Напомним, ранее Елена Вяльбе похвасталась фотографией на фоне вакс-грузовика Volvo FH16 780 Aero XXL. Этот мощный тягач приобрели специально для российских лыжников. Однако в Швеции фотография навела много шума — там не понимают, как российская сборная смогла приобрести транспорт в обход антироссийским санкциям. Шведская компания инициировала проверку.

Полина Никифорова
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