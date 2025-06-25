Вяльбе назвала крутым тягач Volvo, фото с которым взбесило шведов

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала фото с грузовиком Volvo, из-за её фото с которым шведская компания начала расследование. Она осталась довольно машиной.

«Автомобиль крутой. Спасибо компании Volvo за то, что выпускают такие автомобили», — сказала Вяльбе «Постньюс».

Сборная России приобрела самый мощный тягач в мире Volvo FH16 780 Aero XXL. При этом никто не стал разбираться, как вакс-грузовик попал в РФ, сделка совершалась уже в нашей стране.

Вакс-грузовик — это тягач со специализированным прицепом, оснащённый всем необходимым для мобильной работы передвижного сервисного центра в лыжных и биатлонных командах.