В Швеции начали расследование из-за фото Вяльбе на фоне грузовика

Шведский автоконцерн Volvo начал расследование после того, как президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе опубликовала фотографию на фоне их грузовика. Об этом сообщил пресс-секретарь предприятий Клаэс Элиассон в беседе с Expressen.

«Мы стараемся по изображениям получить какие-либо данные, например, возраст транспортного средства, чтобы выяснить его происхождение. Мы проверяем все реестры, чтобы выяснить, кому мы продавали эту модель, такого цвета, за последние годы», – сказал Элиассон.

Поводом для разборок стало то, что Вяльбе опубликовала в мае в Telegram-канале ФЛГР фотографию, где стоит на фоне грузовика Volvo, который стал частью технической поддержки сборной России. Из-за санкции автоконцерн запрещает продажу автомобилей в РФ и Белоруссию.

Если после проверки будет установлено, что первоначальный покупатель нарушил договорные обязательства и проигнорировал запреты, то Volvo примет соответствующие меры и прекратит поставку клиенту, подчеркнул Элиассон. Он также отметил, что лучше бы Вяльбе позировала на фоне грузовика с логотипом «КамАЗ».

Президент ФЛГР прокомментировала ситуацию. Она абсолютно спокойна и не реагирует на заявления. Более того, Вяльбе уверена, что те люди, которые продали автомобиль, не столкнутся с проблемами.

«Личные претензии мне от Volvo? Пусть попробуют предъявить! Лично я не пиарила конкретную марку. Просто мы вместе порадовались, что приобрели такое крутое авто. Спасибо Volvo за то, что выпускают такой крутой автомобиль!» — ответила она Sport24.