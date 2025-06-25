В российском регионе за информацию о загадочном двойном убийстве пообещали крупное вознаграждение

ГУ МВД России по Ростовской области объявило о выплате 500000 рублей за информацию, которая поможет раскрыть жестокое убийство двух женщин в Тацинском районе. Преступление было совершено 16 марта в станице Тацинской, где были обнаружены тела жертв с явными признаками насильственной смерти.

«За достоверные сведения, способствующие установлению и задержанию подозреваемого, ведомство готово выплатить вознаграждение в размере 500000 рублей», — говорится в сообщении на официальном сайте ГУ МВД России по региону.

По факту двойного убийства следственными органами было возбуждено уголовное дело. В настоящее время сотрудники уголовного розыска проводят масштабный комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств преступления и поиск подозреваемых.

Правоохранительные органы особо подчёркивают, что гарантируют полную конфиденциальность всем гражданам, которые готовы предоставить значимую для следствия информацию, и обеспечивают защиту свидетелей.