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Регион
25 июня, 14:32

В российском регионе за информацию о загадочном двойном убийстве пообещали крупное вознаграждение

МВД объявило награду за информацию о двойном убийстве в Ростовской области

Правоохранитель. Обложка © Life.ru

Правоохранитель. Обложка © Life.ru

ГУ МВД России по Ростовской области объявило о выплате 500000 рублей за информацию, которая поможет раскрыть жестокое убийство двух женщин в Тацинском районе. Преступление было совершено 16 марта в станице Тацинской, где были обнаружены тела жертв с явными признаками насильственной смерти.

«За достоверные сведения, способствующие установлению и задержанию подозреваемого, ведомство готово выплатить вознаграждение в размере 500000 рублей»,говорится в сообщении на официальном сайте ГУ МВД России по региону.

По факту двойного убийства следственными органами было возбуждено уголовное дело. В настоящее время сотрудники уголовного розыска проводят масштабный комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств преступления и поиск подозреваемых.

Правоохранительные органы особо подчёркивают, что гарантируют полную конфиденциальность всем гражданам, которые готовы предоставить значимую для следствия информацию, и обеспечивают защиту свидетелей.

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Напомним, что 16 марта в станице Тацинской Ростовской области в частном доме нашли тела 64-летней хозяйки жилища и её 65-летней сиделки. Важной деталью является отсутствие следов ограбления — все ценные вещи в доме остались нетронутыми, что позволило следователям сразу исключить корыстный мотив преступления.

Алиса Хуссаин
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