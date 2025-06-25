Россиянам рассказали, можно ли «на глазок» выявить нитратный арбуз

В магазинах Московского региона появились первые партии арбузов из стран Азии. Как пояснил эколог Илья Рыбальченко, определить безопасность этих ягод без специального оборудования невозможно.

«Понять про содержание нитратов можно только специальными приборами. На вкус это сделать у вас не получится», — подчеркнул специалист в разговоре с РИАМО.

Сейчас в продаже преобладают импортные арбузы, тогда как традиционные краснодарские появятся не раньше августа. Рыбальченко отметил, что производители часто используют химические стимуляторы роста, жертвуя качеством ради быстрого урожая.