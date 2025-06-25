Россиянам рассказали, можно ли «на глазок» выявить нитратный арбуз
Эколог Рыбальченко: Нитратный арбуз невозможно определить визуально и на вкус
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В магазинах Московского региона появились первые партии арбузов из стран Азии. Как пояснил эколог Илья Рыбальченко, определить безопасность этих ягод без специального оборудования невозможно.
«Понять про содержание нитратов можно только специальными приборами. На вкус это сделать у вас не получится», — подчеркнул специалист в разговоре с РИАМО.
Сейчас в продаже преобладают импортные арбузы, тогда как традиционные краснодарские появятся не раньше августа. Рыбальченко отметил, что производители часто используют химические стимуляторы роста, жертвуя качеством ради быстрого урожая.
Недобросовестные фермеры гонятся за объёмами, а не за вкусом и безопасностью продукции, объяснил эксперт, посоветовав потребителям дождаться сезонных арбузов из российских регионов. Специалист также добавил, что ранние арбузы особенно часто подвергаются интенсивной химической обработке, что делает их потенциально опасными для здоровья без лабораторного контроля.
Аналогичное мнение в разговоре с Life.ru высказала и врач-диетолог Елена Соломатина. Она призывает россиян не покупать арбузы вне сезона, ведь на прилавках сейчас не найти ягод, которые созрели без химической «помощи».