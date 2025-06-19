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19 июня, 05:00

С пятнышками берём, сморщенные — нет: Роскачество и Life.ru назвали признаки идеальных абрикосов

Роскачество: Пятнышки на абрикосах — это не дефект, а признак спелости

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Сезон абрикосов начинается в конце мая и заканчивается во второй половине июля, и уже сейчас на прилавках магазинов и рынков мы видим спелые плоды. Как правильно выбрать эти фрукты, Life.ru рассказали в пресс-службе Роскачества.

При выборе абрикосов стоит учитывать, что у одних сортов мякоть жёлтая, а у других — белая.

Абрикосы с жёлтой мякотью при созревании желтеют или даже становятся ярко-оранжевыми, а «розовая щёчка» может говорить о спелости таких плодов. Также на поверхности некоторых жёлтых сортов могут быть мелкие ровные бордовые пятнышки. Это не дефект, а признак спелости.

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Абрикосы с белой мякотью обычно менее ароматные, у них тонкая полупрозрачная кожица. При созревании такие плоды не желтеют, становясь сладкими. При этом они могут быть слаще некоторых жёлтых сортов, уточняют в Роскачестве.

«Не стоит покупать слишком мягкие или слишком твёрдые абрикосы, они окажутся перезрелыми или недозрелыми. Также не нужно брать плоды с тёмными или зелёными пятнами, это говорит о том, что они начали портиться либо сорваны слишком рано и не успеют дозреть. Абрикосы со сморщенной кожицей, скорее всего, хранились очень долго и потеряли часть влаги. Ещё среди признаков некачественного плода — повреждённая кожица, трещины или проколы. Из-за этого в мякоть могут попасть микробы, бактерии и вредные микроорганизмы», — предупредили эксперты.

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А ранее в Роскачестве рассказали Life.ru, как выбрать самую надёжную защиту от комаров. Репелленты могут быть как на натуральной основе с эфирными маслами, так и с основным ингредиентом химического происхождения.


Ольга Годуненко
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