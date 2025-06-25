Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 июня, 14:42

«Закономерное решение»: В ГД отреагировали на приостановку сотрудничества Ирана с МАГАТЭ

Депутат Белик счёл закономерным решение Ирана о приостановке работы с МАГАТЭ

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Решение Тегерана о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ было закономерным. Такое мнение выразил член комитета Госдумы по международным отношениям Дмитрий Белик.

«Это решение абсолютно закономерно и связано с необходимостью защиты национальных интересов после израильской агрессии. МАГАТЭ полностью дискредитировало себя, не осудив удары по иранским ядерным объектам и не обеспечив их безопасность», — заявил парламентарий «Газете.ru».

Белик подчеркнул, что вместо оценки масштабов ущерба от атак специалисты агентства фактически занимались анализом точности попадания снарядов. Это говорит о полной потере объективности, отметил депутат. По его мнению, подобная позиция международного агентства оставила Тегерану мало вариантов для продолжения сотрудничества в прежнем формате.

Кремль отреагировал на решение Ирана порвать с МАГАТЭ
Кремль отреагировал на решение Ирана порвать с МАГАТЭ

Напомним, иранским парламентом был принят законопроект о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ. Таким образом Тегеран отреагировал на бездействия агентства после израильских и американских ударов по иранским ядерным объектам, которые агентство должно было защищать. На деле же МАГАТЭ не выступило даже с осуждением агрессии.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Иран
  • МАГАТЭ
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Госдума
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar