«Закономерное решение»: В ГД отреагировали на приостановку сотрудничества Ирана с МАГАТЭ

Решение Тегерана о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ было закономерным. Такое мнение выразил член комитета Госдумы по международным отношениям Дмитрий Белик.

«Это решение абсолютно закономерно и связано с необходимостью защиты национальных интересов после израильской агрессии. МАГАТЭ полностью дискредитировало себя, не осудив удары по иранским ядерным объектам и не обеспечив их безопасность», — заявил парламентарий «Газете.ru».

Белик подчеркнул, что вместо оценки масштабов ущерба от атак специалисты агентства фактически занимались анализом точности попадания снарядов. Это говорит о полной потере объективности, отметил депутат. По его мнению, подобная позиция международного агентства оставила Тегерану мало вариантов для продолжения сотрудничества в прежнем формате.