«Закономерное решение»: В ГД отреагировали на приостановку сотрудничества Ирана с МАГАТЭ
Депутат Белик счёл закономерным решение Ирана о приостановке работы с МАГАТЭ
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Решение Тегерана о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ было закономерным. Такое мнение выразил член комитета Госдумы по международным отношениям Дмитрий Белик.
«Это решение абсолютно закономерно и связано с необходимостью защиты национальных интересов после израильской агрессии. МАГАТЭ полностью дискредитировало себя, не осудив удары по иранским ядерным объектам и не обеспечив их безопасность», — заявил парламентарий «Газете.ru».
Белик подчеркнул, что вместо оценки масштабов ущерба от атак специалисты агентства фактически занимались анализом точности попадания снарядов. Это говорит о полной потере объективности, отметил депутат. По его мнению, подобная позиция международного агентства оставила Тегерану мало вариантов для продолжения сотрудничества в прежнем формате.
Напомним, иранским парламентом был принят законопроект о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ. Таким образом Тегеран отреагировал на бездействия агентства после израильских и американских ударов по иранским ядерным объектам, которые агентство должно было защищать. На деле же МАГАТЭ не выступило даже с осуждением агрессии.