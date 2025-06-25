Нужен диалог: Макрон выступил с неожиданным заявлением о России
Макрон: Странам Европы следует подумать о том, как вступить в диалог с Россией
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Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что странам ЕС следует начать планировать будущие переговоры с Россией, в частности, по вопросам ограничения вооружений и укрепления доверия. Такое заявление он сделал на полях саммита НАТО в Гааге.
«Сегодня мы должны вооружаться, потому что у нас есть отрыв от уровня вооруженности России. Но в то же время нам надо задуматься о гарантиях безопасности для нас, архитектуре безопасности, в которой мы хотим жить завтра», — сказал Макрон.
Он также заявил о необходимости гарантий, подобных тем, что существовали во времена Холодной войны, подразумевая контроль над распространением и количеством вооружений. Французский лидер подчеркнул необходимость пересмотреть подходы к обороне в регионе от Чёрного моря до Арктики, а также определить условия для диалога с Россией, который позволит ограничить военные потенциалы и восстановить доверие.
Ранее сообщалось, что НАТО существенно смягчило риторику в отношении России, что заметно в новой версии итогового коммюнике саммита. Объём документа сократился до 400 слов — это всего 10% от объёма прошлогоднего заявления, которое насчитывало около 5000 слов.