Нужен диалог: Макрон выступил с неожиданным заявлением о России

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что странам ЕС следует начать планировать будущие переговоры с Россией, в частности, по вопросам ограничения вооружений и укрепления доверия. Такое заявление он сделал на полях саммита НАТО в Гааге.

«Сегодня мы должны вооружаться, потому что у нас есть отрыв от уровня вооруженности России. Но в то же время нам надо задуматься о гарантиях безопасности для нас, архитектуре безопасности, в которой мы хотим жить завтра», — сказал Макрон.

Он также заявил о необходимости гарантий, подобных тем, что существовали во времена Холодной войны, подразумевая контроль над распространением и количеством вооружений. Французский лидер подчеркнул необходимость пересмотреть подходы к обороне в регионе от Чёрного моря до Арктики, а также определить условия для диалога с Россией, который позволит ограничить военные потенциалы и восстановить доверие.