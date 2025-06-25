Депутата Госдумы Нилова исключили из ЛДПР за нарушение партийной дисциплины
Ярослав Нилов. Обложка © РИА Новости / Владимир Федоренко
ЛДПР исключила из своих рядов главу Комитета Госдумы по труду Ярослава Нилова из-за нарушений партийной дисциплины. Решение было принято абсолютным большинством голосов президиума Высшего совета партии, сообщил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
«В мой адрес поступили обращения от депутатов, членов партии, региональных отделений ЛДПР с предложением исключить Нилова из партии. Члены нашей партии открыто и внятно выразили свою позицию. Все солидарны: человек, нарушающий партийную дисциплину, распространяющий о партии и её руководстве, об однопартийцах клевету, совершающий действия, порочащие репутацию ЛДПР, не может оставаться в наших рядах», — заявил Слуцкий.
Он отметил, что такие принципы оставил основатель ЛДПР Владимир Жириновский.
Ранее Слуцкий выступил с инициативой организации неформального объединения поклонников Владимира Жириновского. Как пояснил политик, клуб станет площадкой для тех, кто ценит наследие основателя партии, но не занимается политической деятельностью. Основатель ЛДПР, напомним, был известен не только как яркий политик, но и как провидец. Многие его прогнозы, включая предсказание 2019 года о возможных ударах США по Ирану, сбылись уже после его смерти — соответствующие события произошли в 2025 году.