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25 июня, 16:07

Трамп захотел вернуть Минобороны США старое название

Трамп предложил переименовать Минобороны США в «министерство войны»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mark reinstein

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mark reinstein

Президент США Дональд Трамп выступил с неожиданным заявлением и предложил переименовать Минобороны США. Хозяин белого дома считает справедливым вернуть военному ведомству прежнее название — «министерство войны».

«Раньше так и называлось — министр войны. Потом стали политкорректными и переименовали в министра обороны. Может, стоит подумать о возвращении названия», — заявил американский лидер в ходе своего выступления на саммите НАТО.

Трамп отметил, что на несколько недель вернуться к «неполиткорректному» названию Пентагона было бы закономерно, так как в настоящее время представители американской стороны «чувствуют себя воинами».

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Ранее трамп высказал опасения по поводу возможного возвращения к конфликту между Израилем и Ираном. Он отметил, что в настоящий момент стороны не готовы к дальнейшей эскалации ситуации. И Иран, и Израиль, пережившие «ожесточённые бои», находятся в состоянии истощения. Несмотря на это президент США допустил, что противостояние может возобновиться в ближайшее время.

Ольга Сливченко
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