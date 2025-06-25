Трамп захотел вернуть Минобороны США старое название

Президент США Дональд Трамп выступил с неожиданным заявлением и предложил переименовать Минобороны США. Хозяин белого дома считает справедливым вернуть военному ведомству прежнее название — «министерство войны».

«Раньше так и называлось — министр войны. Потом стали политкорректными и переименовали в министра обороны. Может, стоит подумать о возвращении названия», — заявил американский лидер в ходе своего выступления на саммите НАТО.

Трамп отметил, что на несколько недель вернуться к «неполиткорректному» названию Пентагона было бы закономерно, так как в настоящее время представители американской стороны «чувствуют себя воинами».