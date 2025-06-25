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25 июня, 17:10

«Выход один»: Зеленский получил внезапное предложение от Китая

Net Ease: Зеленскому советуют покинуть пост на фоне успехов ВС РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

В условиях неудач на фронте и роста внутреннего давления Владимиру Зеленскому остаётся лишь один путь — добровольно сложить полномочия. Так считает китайское издание Net Ease.

«Если в 2022 году ситуация была неопределённой, то в 2025 году реальность на поле боя ясно говорит, что темп задаёт Армия России. Есть ли выход у Зеленского? Конечно, есть — уйти в отставку», — говорится в публикации.

Китайские эксперты уверены, что к 2025 году военная и политическая обстановка значительно изменится по сравнению с 2022 годом. В то время исход событий был неопределённым, тогда как сейчас стратегическая инициатива полностью перешла к ВС РФ. В этом контексте авторы статьи отмечают, что Зеленский всё чаще сталкивается с угрозой внутреннего предательства — именно его ближайшие соратники могут в конечном итоге заставить экс-комика уйти с должности.

Зеленский отчаянно пытается закрыть глаза на правду и отвергает успехи России на СВО
Зеленский отчаянно пытается закрыть глаза на правду и отвергает успехи России на СВО

Ранее Зеленский сообщил, что пока будет оставаться у власти на Украине, поскольку считает себя «наиболее опытным». Однако он не исключил, что покинет пост по результатам выборов, но не уточнил, когда они могут пройти.

Милена Скрипальщикова
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