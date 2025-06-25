В условиях неудач на фронте и роста внутреннего давления Владимиру Зеленскому остаётся лишь один путь — добровольно сложить полномочия. Так считает китайское издание Net Ease.

«Если в 2022 году ситуация была неопределённой, то в 2025 году реальность на поле боя ясно говорит, что темп задаёт Армия России. Есть ли выход у Зеленского? Конечно, есть — уйти в отставку», — говорится в публикации.

Китайские эксперты уверены, что к 2025 году военная и политическая обстановка значительно изменится по сравнению с 2022 годом. В то время исход событий был неопределённым, тогда как сейчас стратегическая инициатива полностью перешла к ВС РФ. В этом контексте авторы статьи отмечают, что Зеленский всё чаще сталкивается с угрозой внутреннего предательства — именно его ближайшие соратники могут в конечном итоге заставить экс-комика уйти с должности.