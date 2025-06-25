Рыба под колпаком у ФАС: В России проверят обоснованность роста цен на минтай и треску

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России заинтересовалась ситуацией на рынке рыбной продукции и направила запросы в 37 компаний, добывающих минтай, треску, горбушу, пикшу и тихоокеанскую сельдь. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Ведомство направило запросы в 37 рыбодобывающих организаций, которые осуществляют добычу следующих водных биологических ресурсов: горбуша, минтай, треска, пикша, сельдь тихоокеанская. Служба проверит обоснованность изменения цен на рыбную продукцию», — сказано в сообщении.

Компании обязаны предоставить информацию о переработке рыбы, объёмах добычи, структуре себестоимости и кругах сбыта. ФАС запросила данные за 2024 и 2025 годы. Если окажется, что средняя цена по итогам квартала выросла более чем на 5 %, компании должны будут объяснить причины.