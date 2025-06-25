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25 июня, 18:26

Рыба под колпаком у ФАС: В России проверят обоснованность роста цен на минтай и треску

ФАС запросила данные у 37 компаний из-за возможного повышения цен на рыбу

ФАС России. Обложка © ФАС России

ФАС России. Обложка © ФАС России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России заинтересовалась ситуацией на рынке рыбной продукции и направила запросы в 37 компаний, добывающих минтай, треску, горбушу, пикшу и тихоокеанскую сельдь. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Ведомство направило запросы в 37 рыбодобывающих организаций, которые осуществляют добычу следующих водных биологических ресурсов: горбуша, минтай, треска, пикша, сельдь тихоокеанская. Служба проверит обоснованность изменения цен на рыбную продукцию», сказано в сообщении.

Компании обязаны предоставить информацию о переработке рыбы, объёмах добычи, структуре себестоимости и кругах сбыта. ФАС запросила данные за 2024 и 2025 годы. Если окажется, что средняя цена по итогам квартала выросла более чем на 5 %, компании должны будут объяснить причины.

Глава ФАС сообщил о вероятном снижении цен на картофель летом
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Ранее сообщалось, что в России обсуждается возможность полного запрета на экспорт бензина для стабилизации цен внутри страны. Эмбарго может действовать до конца октября 2025 года и коснуться не только трейдеров и малых предприятий, но и крупных нефтяных компаний. Эта инициатива стала одной из главных тем на последнем заседании комитета ФАС.

Милена Скрипальщикова
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