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25 июня, 17:19

Провёл на посту несколько дней: КСИР подтвердил гибель нового главы Генштаба ВС Ирана

КСИР подтвердил гибель нового главы Генштаба ВС Ирана Шадмани

Али Шадмани. Обложка © Telegram / کانال اخبار سپاه پاسداران

Али Шадмани. Обложка © Telegram / کانال اخبار سپاه پاسداران

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о смерти генерала Али Шадмани, начальника штаба «Хатам-аль-Анбия», в результате ранений, полученных во время израильской атаки. Об этом сообщила пресс-служба КСИР.

«Генерал Али Шадмани, командующий центральным штабом «Хатам аль-Анбия», присоединился к своим товарищам-мученикам, погибнув от тяжёлых ранений, полученных в результате атаки израильского режима неделю назад», — указано в сообщении.

Центральный штаб «Хатам аль-Анбия» отвечает за оперативное планирование и координацию действий в иранской армии.

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Генерала назначили на должность несколько дней назад, когда погиб прежний начальник Мохаммад Багери. Помимо этого, известно, что Шадмани был наиболее приближён к иранскому лидеру Али Хаменеи.

Наталья Демьянова
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