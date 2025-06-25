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Регион
25 июня, 17:37

«Сердечный приступ» с вопросами: Наёмники ВСУ гибнут при странных обстоятельствах

Аif.ru: В зоне СВО фиксируют загадочные смерти наёмников ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stasia04

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stasia04

На стороне ВСУ продолжают гибнуть иностранные наёмники — некоторые при подозрительных обстоятельствах, не связанных с боевыми действиями. По данным аif.ru, на линии фронта в зоне СВО фиксируются необъяснимые смерти представителей так называемого иностранного легиона, воюющего на стороне ВСУ. Некоторые боевики погибают не в результате обстрелов, а от хронических заболеваний или в ходе внутренних конфликтов.

В качестве примера приводится случай с грузинским наёмником Вано Надирадзе. По официальной версии, он умер от сердечного приступа, однако, по данным источников, его могли устранить намеренно из-за жестокого поведения.

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Недавно в Запорожской области погиб 20-летний британец Колби Долман, воевавший в рядах ВСУ. По словам его матери, украинские командиры отправили сына на опасную миссию без подготовки, зная, что у него не было боевого опыта. Женщина утверждает, что бойца бросили одного на задании у села Малые Щербаки, где он и погиб.

Милена Скрипальщикова
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