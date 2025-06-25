На стороне ВСУ продолжают гибнуть иностранные наёмники — некоторые при подозрительных обстоятельствах, не связанных с боевыми действиями. По данным аif.ru, на линии фронта в зоне СВО фиксируются необъяснимые смерти представителей так называемого иностранного легиона, воюющего на стороне ВСУ. Некоторые боевики погибают не в результате обстрелов, а от хронических заболеваний или в ходе внутренних конфликтов.

В качестве примера приводится случай с грузинским наёмником Вано Надирадзе. По официальной версии, он умер от сердечного приступа, однако, по данным источников, его могли устранить намеренно из-за жестокого поведения.