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Регион
25 июня, 18:45

Пулково изменил график вылетов из-за ограничений в аэропортах Поволжья

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jaromir Chalabala

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jaromir Chalabala

Временное закрытие воздушного пространства над шестью городами Поволжья привело к сбоям в работе аэропорта Пулково. Были перенесены рейсы в такие города, как Казань, Самара и другие, сообщили в пресс-службе оператора аэропорта — компании «Воздушные ворота Северной столицы».

«Сегодня в течение дня вводятся временные ограничения воздушного пространства в Саратове, Самаре, Ульяновске, Пензе, Казани, Нижнекамске. Вынужденно внесены корректировки в расписание рейсов авиакомпаний Smartavia, «Северный ветер», «Победа», «Россия», — говорится в сообщении.

На более позднее время сдвинуты четыре рейса: два в Самару и два в Казань. Отменены пять рейсов — в Саратов, Самару, Ульяновск, Казань и Пензу. Авиакомпании Smartavia, «Северный ветер», «Победа» и «Россия» уведомляют пассажиров о новых параметрах полётов. Пассажирам предоставлены вода, еда и при необходимости — гостиница.

Ограничения на полёты из-за угрозы БПЛА введены ещё в двух российских аэропортах
Ограничения на полёты из-за угрозы БПЛА введены ещё в двух российских аэропортах

Ограничения в воздушном пространстве затронули не только крупные транспортные узлы, но и региональные аэропорты. Сегодня, 25 июня, Росавиация сообщила о введении временного запрета на приём и выпуск самолётов в аэропорту Тамбова. Решение связано с обеспечением безопасности полётов.

Милена Скрипальщикова
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