Пулково изменил график вылетов из-за ограничений в аэропортах Поволжья

Временное закрытие воздушного пространства над шестью городами Поволжья привело к сбоям в работе аэропорта Пулково. Были перенесены рейсы в такие города, как Казань, Самара и другие, сообщили в пресс-службе оператора аэропорта — компании «Воздушные ворота Северной столицы».

«Сегодня в течение дня вводятся временные ограничения воздушного пространства в Саратове, Самаре, Ульяновске, Пензе, Казани, Нижнекамске. Вынужденно внесены корректировки в расписание рейсов авиакомпаний Smartavia, «Северный ветер», «Победа», «Россия», — говорится в сообщении.

На более позднее время сдвинуты четыре рейса: два в Самару и два в Казань. Отменены пять рейсов — в Саратов, Самару, Ульяновск, Казань и Пензу. Авиакомпании Smartavia, «Северный ветер», «Победа» и «Россия» уведомляют пассажиров о новых параметрах полётов. Пассажирам предоставлены вода, еда и при необходимости — гостиница.