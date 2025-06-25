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25 июня, 19:10

В аэропорту Тамбова сняты ограничения на приём и выпуск самолётов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Valentin Valkov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Valentin Valkov

Аэропорт Тамбова (Донское) возобновил приём и отправку воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Ограничения вводили в 15:32 по московскому времени в целях обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов.

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Ранее Пулково изменил график вылетов из-за ограничений в аэропортах Поволжья. На более позднее время сдвинуты четыре рейса: два в Самару и два в Казань. Отменены пять рейсов — в Саратов, Самару, Ульяновск, Казань и Пензу. Пассажирам предоставлены вода, еда и при необходимости — гостиница.

Алена Пенчугина
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