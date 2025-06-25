В аэропорту Тамбова сняты ограничения на приём и выпуск самолётов

Ранее Пулково изменил график вылетов из-за ограничений в аэропортах Поволжья. На более позднее время сдвинуты четыре рейса: два в Самару и два в Казань. Отменены пять рейсов — в Саратов, Самару, Ульяновск, Казань и Пензу. Пассажирам предоставлены вода, еда и при необходимости — гостиница.