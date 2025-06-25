Минобороны РФ: ВКС России нанесли удары по позициям ВСУ у Попова Яра в ДНР

Серия ударов ВКС России пришлась по укрепрайону Вооружённых сил Украины (ВСУ). Инцидент произошёл в районе населённого пункта Попов Яр, расположенного в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

ВКС России нанесли удары по позициям ВСУ у Попова Яра. Видео © Telegram / Минобороны России

В ведомстве уточнили, что Воздушно-космические силы России нанесли серию авиационных ударов высокоточными средствами поражения по укреплённому району одного из подразделений противника.

«Результативность боевой работы экипажей авиации ВКС России подтверждена подразделениями разведки и средствами объективного контроля в режиме реального времени: фортификационные сооружения, огневые позиции, посты и пункты временной дислокации личного состава, пункты хранения боеприпасов и материальных средств, а также несколько единиц автотранспорта украинских националистов были уничтожены», — говорится в официальном сообщении Минобороны.