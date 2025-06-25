Минобороны РФ: ВКС России нанесли удары по позициям ВСУ у Попова Яра в ДНР
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Серия ударов ВКС России пришлась по укрепрайону Вооружённых сил Украины (ВСУ). Инцидент произошёл в районе населённого пункта Попов Яр, расположенного в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
ВКС России нанесли удары по позициям ВСУ у Попова Яра. Видео © Telegram / Минобороны России
В ведомстве уточнили, что Воздушно-космические силы России нанесли серию авиационных ударов высокоточными средствами поражения по укреплённому району одного из подразделений противника.
«Результативность боевой работы экипажей авиации ВКС России подтверждена подразделениями разведки и средствами объективного контроля в режиме реального времени: фортификационные сооружения, огневые позиции, посты и пункты временной дислокации личного состава, пункты хранения боеприпасов и материальных средств, а также несколько единиц автотранспорта украинских националистов были уничтожены», — говорится в официальном сообщении Минобороны.
Ранее сообщалось, что ВКС России использовали сверхзвуковые крылатые ракеты для нанесения удара по острову Змеиный в Чёрном море. По данным мониторинговых ресурсов, удар был осуществлён четырьмя ракетами Х-22 «Буря» с ракетоносцев Ту-22М3. Последний раз остров Змеиный, использовавшийся ВСУ, подвергался атаке в августе 2024 года. Ракета Х-22 «Буря» с боевой частью в 1000 кг и дальностью полёта до 600 км является одним из основных средств поражения в Армии России.