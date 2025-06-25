Борт специального лётного отряда «Россия» приземлился в Нью-Йорке

Российский самолёт специального назначения прибыл в международный аэропорт имени Джона Кеннеди. По информации портала Flightradar24, борт вылетел из Санкт-Петербурга и приземлился в Нью-Йорке 25 июня.

Воздушные суда лётного отряда «Россия» используются для межгосударственных перелётов, включая дипломатические миссии. О составе делегации и причинах прибытия пока ничего не сообщается.