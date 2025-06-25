Борт специального лётного отряда «Россия» приземлился в Нью-Йорке
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Российский самолёт специального назначения прибыл в международный аэропорт имени Джона Кеннеди. По информации портала Flightradar24, борт вылетел из Санкт-Петербурга и приземлился в Нью-Йорке 25 июня.
Воздушные суда лётного отряда «Россия» используются для межгосударственных перелётов, включая дипломатические миссии. О составе делегации и причинах прибытия пока ничего не сообщается.
А ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что Россия и США в скором времени договорятся о продолжении консультаций по проблемным вопросам в двусторонних отношениях. Он подчеркнул, что возобновление работы дипломатических миссий по-прежнему сопряжено со значительными трудностями.