Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 июня, 20:07

Трамп требует уволить журналистку CNN «как собаку» после репортажа об Иране

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Президент США Дональд Трамп призвал телеканал CNN уволить журналистку Наташу Бертран. Поводом для этого послужил репортаж, в котором ставится под сомнение эффективность американских ударов по ядерной программе Ирана. Об этом хозяин Белого дома заявил в своих социальных сетях.

По мнению американского лидера, репортаж Бертран является недостоверным и подрывает доверие к действиям военных Соединённых Штатов.

«Ей нужно немедленно сделать выговор, а затем выгнать «как собаку», — написал Трамп, выражая своё возмущение.

Вэнс заявил, что США уничтожили ядерную программу Ирана, но не на 100%
Вэнс заявил, что США уничтожили ядерную программу Ирана, но не на 100%

Ранее президент США обвинял CNN и New York Times в попытках дискредитировать удары американских ВВС по иранским ядерным объектам. По его мнению, эти СМИ объединились, чтобы принизить один из «самых успешных военных ударов в истории». Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт также назвала «совершенно неверной» публикацию CNN, утверждающую, что удар США по объектам ядерной программы Ирана не достиг цели.

Антон Голыбин
  • Новости
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • США
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar