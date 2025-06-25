Трамп требует уволить журналистку CNN «как собаку» после репортажа об Иране

Президент США Дональд Трамп призвал телеканал CNN уволить журналистку Наташу Бертран. Поводом для этого послужил репортаж, в котором ставится под сомнение эффективность американских ударов по ядерной программе Ирана. Об этом хозяин Белого дома заявил в своих социальных сетях.