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Регион
25 июня, 20:28

Пять аэропортов Приволжья временно прекратили приём и отправку рейсов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BigTunaOnline

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BigTunaOnline

Авиакомпании вынуждены корректировать расписание полётов в связи с временной приостановкой работы ряда аэропортов в Приволжском федеральном округе (ПФО). В настоящее время не осуществляют приём и отправку рейсов пять аэропортов: Казань, Нижнекамск (Бегишево), Пенза, Самара (Курумоч) и Ульяновск (Баратаевка). Об этом заявила пресс-служба Росавиации.

«По информации от Приволжского МТУ Росавиации, обстановка в аэровокзалах региона в целом спокойная. Представители авиакомпаний работают с пассажирами задержанных рейсов», — говорится в сообщении.

В ведомстве пообещали оперативно сообщить о снятии ограничений и заверили, что аэропорты готовы усилить смены для быстрого возобновления полётов. Министерство транспорта и Росавиация осуществляют особый контроль за работой гражданской авиации в условиях ограничений. Подчёркивается, что обеспечение безопасности полётов является приоритетом.

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Ранее Росавиация сообщала о принятых мерах в связи с задержками рейсов в ПФО. 24 июня отменили часть вылетов из Казани, Самары и Саратова. Пассажирам предлагалось перебронирование на доступные направления или полный возврат стоимости билетов. В казанском аэропорту принимали меры для снижения неудобств для пассажиров. В Курумоче (Самара) и аэропорту Саратова было организовано обслуживание ожидающих вылета пассажиров, включая предоставление специально оборудованных зон для отдыха семей с детьми.

Антон Голыбин
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