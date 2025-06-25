Пять аэропортов Приволжья временно прекратили приём и отправку рейсов

Авиакомпании вынуждены корректировать расписание полётов в связи с временной приостановкой работы ряда аэропортов в Приволжском федеральном округе (ПФО). В настоящее время не осуществляют приём и отправку рейсов пять аэропортов: Казань, Нижнекамск (Бегишево), Пенза, Самара (Курумоч) и Ульяновск (Баратаевка). Об этом заявила пресс-служба Росавиации.

«По информации от Приволжского МТУ Росавиации, обстановка в аэровокзалах региона в целом спокойная. Представители авиакомпаний работают с пассажирами задержанных рейсов», — говорится в сообщении.

В ведомстве пообещали оперативно сообщить о снятии ограничений и заверили, что аэропорты готовы усилить смены для быстрого возобновления полётов. Министерство транспорта и Росавиация осуществляют особый контроль за работой гражданской авиации в условиях ограничений. Подчёркивается, что обеспечение безопасности полётов является приоритетом.