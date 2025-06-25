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25 июня, 20:21

В Петербурге турист с 21 гильзой и патроном пытался пройти в Эрмитаж

В Санкт-Петербурге в Эрмитаже задержали мужчину с патроном и гильзами

Обложка © Telegram / Росгвардия. Северо-Западный округ

Обложка © Telegram / Росгвардия. Северо-Западный округ

Сотрудники Росгвардии в Санкт-Петербурге задержали посетителя Эрмитажа, у которого в сумке обнаружили 21 гильзу и один патрон калибра 7,62 мм, предположительно, боевой. Об этом сообщили пресс-службе ведомства.

Гильзы. Фото © Telegram / Росгвардия. Северо-Западный округ

Гильзы. Фото © Telegram / Росгвардия. Северо-Западный округ

37-летний житель Чебоксар проходил вместе с туристической группой и положил рюкзак на ленту рентген-установки при входе. Во время проверки совместно со службой безопасности музея в рюкзаке были выявлены запрещённые предметы.

Росгвардейцы задержали мужчину и передали его сотрудникам полиции. Изъятые боеприпасы направлены на экспертизу для установления их статуса.

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А ранее в Красноярске неизвестный открыл огонь по пассажирскому автобусу. В результате инцидента пострадал минимум один человек. Полиция ведёт розыск злоумышленника. Рассматривается версия, что выстрелы были произведены из окна одного из близлежащих домов.

Тимур Хингеев
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