В Петербурге турист с 21 гильзой и патроном пытался пройти в Эрмитаж

Сотрудники Росгвардии в Санкт-Петербурге задержали посетителя Эрмитажа, у которого в сумке обнаружили 21 гильзу и один патрон калибра 7,62 мм, предположительно, боевой. Об этом сообщили пресс-службе ведомства.

37-летний житель Чебоксар проходил вместе с туристической группой и положил рюкзак на ленту рентген-установки при входе. Во время проверки совместно со службой безопасности музея в рюкзаке были выявлены запрещённые предметы.

Росгвардейцы задержали мужчину и передали его сотрудникам полиции. Изъятые боеприпасы направлены на экспертизу для установления их статуса.