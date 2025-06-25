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25 июня, 20:15

В аэропортах Пензы и Самары сняли ограничения на полёты

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jaromir Chalabala

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jaromir Chalabala

Сняты ограничения на выполнение полётов в аэропортах Пензы и Самары (Курумоч). Воздушные гавани работают в штатном режиме. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«Ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов гражданских ВС», — уточнили в ведомстве.

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Ранее в аэропорту Тамбова сняли ограничения на приём и выпуск самолётов. Ограничения вводили в 15:32 по московскому времени в целях обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов. Первый раз их ввели в 11:32, а отменили в 13:34.

Алена Пенчугина
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