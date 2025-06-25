В аэропортах Пензы и Самары сняли ограничения на полёты

Сняты ограничения на выполнение полётов в аэропортах Пензы и Самары (Курумоч). Воздушные гавани работают в штатном режиме. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Ранее в аэропорту Тамбова сняли ограничения на приём и выпуск самолётов. Ограничения вводили в 15:32 по московскому времени в целях обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов. Первый раз их ввели в 11:32, а отменили в 13:34.