Губернатор Гусев: За сутки ПВО сбила около 40 дронов ВСУ в Воронежской области

За сутки средства противовоздушной обороны зафиксировали и ликвидировали примерно 40 украинских дронов. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев в своём Telegram-канале.

В одном из сельхозпредприятий из-за падения обломков беспилотников незначительные повреждения получил комбайн, также был пробит участок ограждения. Работы по обследованию местности продолжаются, угроза атаки беспилотников в регионе отменена. Пострадавших нет.