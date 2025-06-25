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Регион
25 июня, 11:34

Силы ПВО сбили 25 вражеских дронов над тремя российскими регионами

Минобороны РФ: Системы ПВО отразили атаку 25 украинских БПЛА за два часа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky

Согласно заявлению Министерства обороны РФ, российские системы ПВО успешно отразили атаку с украинской стороны, сбив 25 беспилотников ВСУ. Это произошло над территориями Воронежской, Тамбовской областей и Татарстана.

«25 июня в период с 11:00 мск до 13:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — сообщили в министерстве.

В ведомстве доложили, что 22 БПЛА были перехвачены над территорией Воронежской области, ещё два — над территорией Республики Татарстан, и 1 беспилотник — над Тамбовской областью.

Ограничения на полёты из-за угрозы БПЛА введены ещё в двух российских аэропортах
Ограничения на полёты из-за угрозы БПЛА введены ещё в двух российских аэропортах

Ранее сообщалось, что Таганрог подвергся налёту украинских дронов — это привело к ряду повреждений. В частности, нарушена целостность оконных проёмов в лицее №28 и двух жилых многоэтажках. На улице Попова зафиксирован обрыв электропровода. Также в регионе произошёл пожар на стадионе «Форте Арена» в результате воздушной атаки.

Ольга Сливченко
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