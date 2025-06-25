Силы ПВО сбили 25 вражеских дронов над тремя российскими регионами

Согласно заявлению Министерства обороны РФ, российские системы ПВО успешно отразили атаку с украинской стороны, сбив 25 беспилотников ВСУ. Это произошло над территориями Воронежской, Тамбовской областей и Татарстана.

«25 июня в период с 11:00 мск до 13:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа» , — сообщили в министерстве.

В ведомстве доложили, что 22 БПЛА были перехвачены над территорией Воронежской области, ещё два — над территорией Республики Татарстан, и 1 беспилотник — над Тамбовской областью.