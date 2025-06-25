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25 июня, 20:50

Уиткофф: Ситуация вокруг Ирана может помочь разрешить конфликт на Украине

Стивен Уиткофф. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Стивен Уиткофф. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Соединённые Штаты питают надежду, что ситуация с Ираном поспособствует урегулированию конфликта на Украине. Об этом в интервью телеканалу CNBC сообщил специальный посланник американского лидера Стивен Уиткофф.

«Я думаю, что оптимизм, возникший в результате происходящего тут, вполне может распространиться на Россию и Украину», — сказал он.

По словам Уиткоффа, в Вашингтоне надеются, что пример Тегерана вдохновит другие страны на участие в мирном процессе. Это может привести «к очень-очень-очень хорошим событиям» в урегулировании конфликта между РФ и Незалежной, считает спецпосланник.

Уиткофф: США уверены, что иранский ядерный объект в Фордо уничтожен
Уиткофф: США уверены, что иранский ядерный объект в Фордо уничтожен

Ранее Уиткофф заявил, что США не разрешат Ирану обогащать уран в рамках сделки. Он также отметил, что к обсуждениям с иранской стороной подключено Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). Напомним, США нанесли удары по ядерным объектам Ирана в ночь на 22 июня 2025 года. ВВС атаковали три ключевых места: подземный центр обогащения урана в Фордо, ядерный комплекс в Натанзе и объект в Исфахане.

Алена Пенчугина
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