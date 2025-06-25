Уиткофф: Ситуация вокруг Ирана может помочь разрешить конфликт на Украине

Соединённые Штаты питают надежду, что ситуация с Ираном поспособствует урегулированию конфликта на Украине. Об этом в интервью телеканалу CNBC сообщил специальный посланник американского лидера Стивен Уиткофф.

«Я думаю, что оптимизм, возникший в результате происходящего тут, вполне может распространиться на Россию и Украину», — сказал он.

По словам Уиткоффа, в Вашингтоне надеются, что пример Тегерана вдохновит другие страны на участие в мирном процессе. Это может привести «к очень-очень-очень хорошим событиям» в урегулировании конфликта между РФ и Незалежной, считает спецпосланник.