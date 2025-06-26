В аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска были сняты ограничения на полёты

Аэропорты Казани, Нижнекамска (Бегишево) и Ульяновска (Баратаевка) возобновили приём и отправку воздушных судов. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«В период действия ограничений на запасные аэродромы ушли: 12 самолётов, выполнявших рейсы в Казань; один – летевший в Ульяновск», — уточнили в ведомстве.

План «Ковёр» ввели в аэропорту Калуги (Грабцево). В Росавиации уточнили, что безопасность полётов остаётся приоритетом.