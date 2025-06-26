В небе над Таганрогом прогремели взрывы, работает ПВО
SHOT: Минимум пять взрывов прогремело над Таганрогом Ростовской области
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Не менее пяти взрывов зафиксировано в районе Таганрога и окрестных населённых пунктов Лакедемоновка и Самбек. Об этом сообщает SHOT.
По предварительной информации, система противовоздушной обороны (ПВО) отражала атаку украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Очевидцы сообщают о ярких вспышках в небе и звуках пролетающих дронов.
По сообщениям местных жителей, БПЛА двигались со стороны посёлка Матвеев Курган. Официальной информации о разрушениях или пострадавших на данный момент не поступало.
Ранее жители Татарстана сообщали о звуках взрывов в небе. Предварительно, работала ПВО. МЧС подтвердило введение режима беспилотной опасности на территории республики. В аэропорту Казани был введён план «Ковёр».