В небе над Таганрогом прогремели взрывы, работает ПВО

Не менее пяти взрывов зафиксировано в районе Таганрога и окрестных населённых пунктов Лакедемоновка и Самбек. Об этом сообщает SHOT.

По предварительной информации, система противовоздушной обороны (ПВО) отражала атаку украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Очевидцы сообщают о ярких вспышках в небе и звуках пролетающих дронов.

По сообщениям местных жителей, БПЛА двигались со стороны посёлка Матвеев Курган. Официальной информации о разрушениях или пострадавших на данный момент не поступало.