Рютте: США постепенно снижают военную поддержку НАТО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил о постепенном сокращении вклада США в военные возможности альянса, подчеркнув при этом, что Вашингтон не намерен допустить ослабления европейской безопасности. Такое заявление он сделал в ходе саммита альянса в Гааге, комментируя позицию американской администрации. Об этом пишет Reuters.

Рютте отметил, что Белый дом уменьшает объёмы поставок вооружений и технологий альянсу, однако при этом сохраняется установка: в Европе не должно образоваться никаких «пробелов» в обороне. Представитель НАТО также указал на длительную тенденцию США к перераспределению ресурсов в пользу региона Индо-Тихоокеанского бассейна.