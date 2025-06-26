В аэропорту Внуково ввели план «Ковёр»
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В аэропорту Внуково введены временные ограничения на приём и отправку гражданских рейсов в целях обеспечения безопасности полётов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
Экипажи, авиадиспетчеры и аэропортовые службы предпринимают все меры для гарантированной безопасности — это главный приоритет. Воздушная гавань перестала принимать рейсы в 1:10.
Ранее план «Ковёр» ввели в аэропорту Калуги (Грабцево). Воздушные гавани Казани, Нижнекамска (Бегишево) и Ульяновска (Баратаевка) возобновили приём и отправку воздушных судов. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов.