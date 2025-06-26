В аэропорту Внуково ввели план «Ковёр»

В аэропорту Внуково введены временные ограничения на приём и отправку гражданских рейсов в целях обеспечения безопасности полётов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Экипажи, авиадиспетчеры и аэропортовые службы предпринимают все меры для гарантированной безопасности — это главный приоритет. Воздушная гавань перестала принимать рейсы в 1:10.