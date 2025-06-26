ПВО продолжает отражать атаку украинских дронов на Таганрог

Жители Таганрога и близлежащих районов сообщили о 15 взрывах, прогремевших в течение часа. Система противовоздушной обороны продолжает отражать атаку Вооружённых сил Украины. Об этом сообщает SHOT.

Данных о возможных разрушениях или пострадавших пока не поступало.

Силы ПВО сбили над российскими регионами почти 20 вражеских БПЛА за три часа

Силы ПВО сбили над российскими регионами почти 20 вражеских БПЛА за три часа

Ранее сообщалось, что в районе Таганрога и прилегающих к нему населённых пунктов было зафиксировано не менее пяти взрывов. По предварительной информации, система ПВО отражала атаку БПЛА. Местные жители наблюдали яркие вспышки в небе и слышали характерный звук пролетающих дронов. Предварительно, БПЛА двигались в направлении посёлка Матвеев Курган.