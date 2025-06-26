ПВО продолжает отражать атаку украинских дронов на Таганрог
SHOT: Около 15 взрывов прогремело в небе над Таганрогом
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Жители Таганрога и близлежащих районов сообщили о 15 взрывах, прогремевших в течение часа. Система противовоздушной обороны продолжает отражать атаку Вооружённых сил Украины. Об этом сообщает SHOT.
Звуки взрывов над Таганрогом. Видео © SHOT
Данных о возможных разрушениях или пострадавших пока не поступало.
Ранее сообщалось, что в районе Таганрога и прилегающих к нему населённых пунктов было зафиксировано не менее пяти взрывов. По предварительной информации, система ПВО отражала атаку БПЛА. Местные жители наблюдали яркие вспышки в небе и слышали характерный звук пролетающих дронов. Предварительно, БПЛА двигались в направлении посёлка Матвеев Курган.