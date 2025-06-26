Собянин: ПВО уничтожила украинский беспилотник, атаковавший Москву

Расчёты противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник, который пытался атаковать Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём телеграм-канале.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. По данным SHOT, взрывы были слышны в Зеленограде, Коммунарке, Дедовске и Прокшино. Информации о пострадавших нет.