Собянин: ПВО уничтожила украинский беспилотник, атаковавший Москву
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Расчёты противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник, который пытался атаковать Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём телеграм-канале.
На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. По данным SHOT, взрывы были слышны в Зеленограде, Коммунарке, Дедовске и Прокшино. Информации о пострадавших нет.
Напомним, что ПВО продолжает отражать атаку украинских дронов на Таганрог. Местные жители сообщили о 15 взрывах, прогремевших в течение часа. Данных о возможных разрушениях или пострадавших пока не поступало.