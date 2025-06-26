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25 июня, 22:53

Собянин: ПВО уничтожила украинский беспилотник, атаковавший Москву

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Расчёты противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник, который пытался атаковать Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём телеграм-канале.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. По данным SHOT, взрывы были слышны в Зеленограде, Коммунарке, Дедовске и Прокшино. Информации о пострадавших нет.

В небе над Таганрогом прогремели взрывы, работает ПВО
В небе над Таганрогом прогремели взрывы, работает ПВО

Напомним, что ПВО продолжает отражать атаку украинских дронов на Таганрог. Местные жители сообщили о 15 взрывах, прогремевших в течение часа. Данных о возможных разрушениях или пострадавших пока не поступало.

Алена Пенчугина
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